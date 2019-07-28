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Карраскаль, который принадлежит Карпатам, забил дебютный гол за Ривер Плейт

18:18 76 Читати українською
Карраскаль, который принадлежит Карпатам, забил дебютный гол за Ривер Плейт
Хорхе Карраскаль / фото из соцсетей

Полузащитник Ривер Плейта Хорхе Карраскаль помог своей команде избежать поражения против Архентинос Хуниорс.

Чемпионат Аргентины, 1 тур

Архентинос Хуниорс – Ривер Плейт – 1:1

Голы: Баталлини, 19 – Карраскаль, 85

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Спас Ривер Плейт от поражения в первом туре первенства экс-хавбек Карпат. Карраскаль вышел на замену на 80-й минуте, а на 85-й забил гол, установив окончательный счет – 1:1.

К слову, это дебютный гол для колубийського форварда в составе Ривера, к которому он присоединился еще в январе. Ранее Хорхе забивал только за дублирующий состав аргентинского клуба.

Добавим, что аренда Карраскаля рассчитана до 31 декабря 2019 года. Ривер Плейт имеет опцию выкупа контракта игрока у Карпат за 3 миллиона евро.

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Мир Карпаты Карпаты Видеоновости Ривер Плейт Ривер Плейт Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
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