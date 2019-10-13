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Каррагер назвал своего любимого игрока в Ливерпуле

13:31 51 Читати українською
Каррагер назвал своего любимого игрока в Ливерпуле
Джейми Каррагер / Sky Sports

Известный в прошлом защитник Ливерпуля и сборной Англии Джейми Каррагер рассказал о своем любимом игроке в составе команды Юргена Клоппа.

"Я просто обожаю Мане, он мой любимый игрок в клубе. Он замечательный, всегда улыбается, забивает, ассистирует.

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Мане - первый по-настоящему большой трансфер Клоппа, и, думаю, с тех пор он становится все лучше и лучше. Мане – просто машина", – цитирует Каррагера официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, Мане перешел в Ливерпуль летом 2016-го года из Саутгемптона за 40,7 млн евро. В этом сезоне в активе 27-летнего сенегальца 5 голов в 8 матчах в АПЛ.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Джейми Каррагер Джейми Каррагер Садио Мане Садио Мане
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