Каррагер назвав свого улюбленого гравця в Ліверпулі

Відомий у минулому захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер розповів про свого улюбленого гравця у складі команди Юргена Клоппа.

"Я просто обожнюю Мане, він мій улюблений гравець в клубі. Він чудовий, завжди посміхається, забиває, асистує.

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Мане – перший по-справньому великий трансфер Клоппа, і, думаю, з тих пір він стає все кращим і кращим. Мане – просто машина", – цитує Каррагера офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, Мане перейшов у Ліверпуль влітку 2016-го року з Саутгемптона за 40,7 млн євро. У цьому сезоні в активі 27-річного сенегальця 5 голів у 8 матчах в АПЛ.

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