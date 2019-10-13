toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Каррагер назвав свого улюбленого гравця в Ліверпулі

13:31 270 Читать на русском
Каррагер назвав свого улюбленого гравця в Ліверпулі
Джеймі Каррагер / Sky Sports

Відомий у минулому захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер розповів про свого улюбленого гравця у складі команди Юргена Клоппа.

"Я просто обожнюю Мане, він мій улюблений гравець в клубі. Він чудовий, завжди посміхається, забиває, асистує.

Ліверпуль з Джеррардом і Каррагером обіграв Рейнджерс у матчі легенд

Мане – перший по-справньому великий трансфер Клоппа, і, думаю, з тих пір він стає все кращим і кращим. Мане – просто машина", – цитує Каррагера офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, Мане перейшов у Ліверпуль влітку 2016-го року з Саутгемптона за 40,7 млн євро. У цьому сезоні в активі 27-річного сенегальця 5 голів у 8 матчах в АПЛ.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ

blog_ava
УЄФА може покарати збірну Туреччини за святкування гола
08:25
2307
Теги
Англія Джеймі Карраґер Джеймі Карраґер Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
6
хв
Словенія
21:45
Австрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук