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Ливерпуль с Джеррардом и Каррагером обыграл Рейнджерс в матче легенд

20:33 35 Читати українською
Ливерпуль с Джеррардом и Каррагером обыграл Рейнджерс в матче легенд
Стивен Джеррард и Джейми Каррагер / ФК Ливерпуль

На стадионе Айброкс в шотландском Глазго в благотворительном товарищеском матче сошлись известные в прошлом игроки местного Рейнджерс и английского Ливерпуля.

Оба клуба объединяет Стивен Джеррард – легенда Ливерпуля и действующий главный тренер Рейнджерс, который, к слову, лидирует в чемпионате Шотландии.

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Матч завершился победой английской команды – 3:2. За Ливерпуль забивали Луис Гарсия, Патрик Бергер и Эмиль Хески, а в составе Рейнджерс отличились Крис Бойд и Петер Ловенкрандс.

Отметим, что Стивен Джеррард провел по тайму за каждую из команд.

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Джейми Каррагер Джейми Каррагер Видеоновости Ливерпуль Ливерпуль Рейнджерс Рейнджерс Англия Стивен Джеррард Стивен Джеррард
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