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"Карпаты в большой беде": руководство львовян пытается достучаться до совладельца клуба

11:54 - Читати українською
"Карпаты в большой беде": руководство львовян пытается достучаться до совладельца клуба
Болельщики Карпат / Фото из открытых источников

Руководство львовских Карпат опубликовало открытое письмо компании Kristal Holdings Ltd, которую связывают с Игорем Коломойским.

"ФК Карпаты (Львов) обращается к вам, как к совладельцам и акционерам клуба, со следующими предложениями. На данный момент нецелесообразно смотреть в прошлое и считать инвестированы средства обеими компаниями-владельцами клуба. ФК Карпаты в большой беде: долги, накопленные в течение последних лет, поставили под угрозу существование клуба.

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Однако возобновление коммуникации между компаниями Mendil Limited и Kristal Holdings Ltd – единственная и последняя реальная возможность сохранить легендарный клуб для украинского футбола, развивать его и вывести на самоокупаемость. Что мы предлагаем:

• Компания Mendil Limited готова взять на себя обязательство в течение определенного времени погасить все накопленные долги ФК Карпаты, чтобы успешно пройти аттестацию на участие команды в следующем сезоне в Первой лиге.

• В сжатые сроки провести Общее собрание участников ФК Карпаты с участием представителей компаний-акционеров и активных болельщиков команды, с целью обсуждения будущего клуба и формата его дальнейшего развития.

• Если компания Kristal Holdings Ltd не хочет участвовать в дальнейшем функционировании ФК Карпаты, она может предложить условия передачи или продажи своей доли.

Мы верим, что благодаря совместным усилиям и соучастии ситуацию все еще можно исправить, и ожидаем Вашего ответа. Мяч на Вашей стороне", – говорится в письме, опубликованном на официальном сайте Карпат.

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