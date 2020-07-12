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"Карпати у великій біді": керівництво львів'ян намагається достукатися до співвласника клубу

11:54 - Читать на русском
"Карпати у великій біді": керівництво львів'ян намагається достукатися до співвласника клубу
Уболівальники Карпат / Фото з відкритих джерел

Очільники львівських Карпат опублікували відкритого листа до компанії Kristal Holdings Ltd, яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

"ФК Карпати (Львів) звертається до вас, як співвласників та акціонерів клубу, з наступними пропозиціями. На даний момент недоцільно дивитися у минуле і рахувати інвестовані кошти обома компаніями-власниками клубу. ФК Карпати у великій біді: борги, накопичені впродовж останніх років, поставили під загрозу існування клубу.

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Однак відновлення комунікації між компаніями Mendil Limited та Kristal Holdings Ltd – єдина і остання реальна можливість зберегти легендарний клуб для українського футболу, розвивати його та вивести на самоокупність. Що ми пропонуємо:

• Компанія Mendil Limited готова взяти на себе зобов’язання протягом певного часу погасити усі накопичені борги ФК Карпати, щоб успішно пройти атестацію на участь команди у наступному сезоні у Першій лізі.

• У стислі терміни провести Загальні збори учасників ФК Карпати за участю представників компаній-акціонерів та активних вболівальників команди, з метою обговорення майбутнього клубу та формату його подальшого розвитку.

• Якщо компанія Kristal Holdings Ltd не хоче брати участь у подальшому функціонуванні ФК Карпати, вона може запропонувати умови передачі або продажу своєї частки.

Ми віримо, що завдяки спільним зусиллям та співучасті ситуацію все ще можна виправити, і очікуємо на Вашу відповідь. М’яч на Вашій стороні", – йдеться у листі, опублікованому на офіційному сайті Карпат.

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