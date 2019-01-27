Карпаты уступили Ружомбероку в контрольном матче

Ружомберок одержал волевую победу над Карпатами в спарринге на сборах в Турции.

Товарищеский матч

Карпаты – Ружомберок – 1:2

Голы: Ди Франко – Мустеданагич, 49, Бренкус, 77

Львовские Карпаты провели свой второй поединок на сборах в Турции. После победы над болгарским Септември "львы" противостояли Ружомбероку, который занимает 4 место в чемпионате Словакии.

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Даже в заявку Карпат не попал Хорхе Карраскаль, который, по слухам, близок к переходу в Ривер Плейт. Также сыграли Папа Гуйе и Алексей Гуцуляк. Все трое поддерживали свою команду с трибун.

Первый тайм прошел практически без моментов. Едва ли не единственная возможность воплотилась в взятие ворот. После фланговой атаки и подачи в центральную зону мяч отскочил к Ди Франко, который метров с 20-ти эффектно пробил с лёта в девятку.

После перерыва Фабри Гонсалес сделал несколько замен, а словаки смогли переломить ход поединка. Уже в дебюте второй половины игры игрок гостей Мустеданагич с красноречивым именем Зинедин восстановил равновесие, а под завершение поединка Бренкус принес Ружомбероку победу.

30 января львовяне проведут третий спарринг на сборах. Их соперником станет польская Ягеллония.