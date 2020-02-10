Карпати підсилились екс-голкіпером Шахтаря Каніболоцьким

Трансферна машина Карпат набрала обертів.

Львівські Карпати продовжують доукомплектовуватись перед стартом другої частини сезону. Черговим новобранцем команди став голкіпер Антон Каніболоцький, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Деталі угоди не повідомляються, однак відомо що 31-річний голкіпер виступатиме за львів’ян щонайменше до кінця чемпіонату.

Нагадаємо, Каніболоцький – вихованець київського футболу. Його першим дорослим клубом став Дніпро, з якого він на один сезон відправлявся в оренду у Кривбас. З 2012 по 2017 роки Антон виступав за донецький Шахтар, з яким вигравав УПЛ, Кубок та Суперкубок України. Згодом перебрався в азербайджанський Карабах. Останньою командою Каніболоцького був польський Медзь (23 матчі), однак влітку 2019 року він розірвав контракт з клубом і з того часу залишався без команди.

Виступав за молодіжну збірну України, викликався до національної команди.

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