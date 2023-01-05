"Зелено-белые" арендовали опытного хавбека до завершения текущего сезона. О переходе Ивана Бобко в Карпаты сообщил одесский клуб в Telegram.

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В первой части УПЛ 2022/23 полузащитник сыграл за Черноморец 12 матчей. Забил 1 гол и не раз выводил команду на поле в статусе капитана. Таким образом, команда Романа Григорчука потеряла уже второго важного исполнителя – недавно капитан Сергей Кравченко завершил карьеру футболиста.

Ранее 32-летний уроженец Одессы поиграл за Металлист, Дебрецен, ЛНЗ, Торпедо Кутаиси, Эскильстуну (Швеция) и Окжетпес (Казахстан). Иван Бобко стал третьим новичком Карпат в зимнюю паузу – ранее команду Андрея Тлумака пополнили голкипер Александр Ильющенков и нападающий Алексей Хобленко.

К слову, перед стартом второго этапа Первой лиги "зелено-белые" имеют 6 очков и отстают от второго места, дающего право на прямую путевку в УПЛ, на 10 баллов. От зоны плей-офф Карпаты отделяют 2 очка.

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