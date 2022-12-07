Карпаты сообщили о смерти своего фаната на войне с Россией
17:27 - Читати українською
Большая семья болельщиков львовских Карпат понесла новую непоправимую потерю.
"Стало известно, что 6 декабря, в День ВСУ, погиб фанат львовских Карпат Ярослав Корда. Спасибо родителям Героя за патриотическое воспитание. Спасибо за поддержку футбольного клуба Карпаты! Спасибо за жертвенность в борьбе за победу Украины! Вечная память!" – говорится на официальном сайте львовского клуба.
Подробности о месте и обстоятельствах трагедии пока неизвестны. К сожалению, это далеко не первая потеря среди фанатского движения Карпат и других украинских клубов.
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