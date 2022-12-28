"28 грудня стало відомо, що 19 квітня під Снігурівкою загинув вихованець львівських Карпат Гриць Добуш. Гриць Добуш був вихованцем школи "зелено-білих". Його тренером був Андрій Грінер. Активний учасник молодіжної організації "Спілка української молоді".

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Грицю Добушу було 30 років на момент смерті. Похорон запланований на завтра, 29 грудня об 11:00 у Гарнізонному храмі", – повідомила прес-служба львівського клубу.

На жаль, це далеко не перша втрата серед вболівальників та вихованців Карпат. Багато з них взяли до рук зброю і платять найбільшу ціну за незалежність України від російських загарбників.

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