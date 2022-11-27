Первая лига, 15 тур

Карпаты Львов – Полесье – 1:2

Голы: Тарануха, 48 – Янаков, 14, Морозко, 56

Удаление: Лень, 30

Буковина – Нива Тернополь – 0:3

Голы: Козак, 4, 85, Процив, 90+3

Нереализованный пенальти: Ризнык, 45 (Нива)

Эпицентр – Прикарпатье – 2:0

Голы: Буряк, 42, Гирный, 88 (пен)

ЛНЗ – Горняк-Спорт – 5:0

Голы: Тищенко, 32, 81, 88, Долинский, 45, Сторчоус, 78 (пен)

Скорук – Полтава – 2:0

Голы: Перебора, 45+5, Шмигельский, 69

Удаление: Коваленко, 76 (Полтава)

Кремень – Чернигов – 3:0

Голы: Галата, 52, 56, 88

Центральным поединком, безусловно, был матч во Львове, где местные Карпаты принимали Полесье. В первом круге "львы" уступили житомирянам 0:2 и отставали от команды Калитвинцева на 9 очков. Именно Полесье создало первый момент уже на второй минуте, но кипер и защитник Карпат сумели отбиться. Лёпка снова спас Карпаты после выхода почти один на один, но третий момент у ворот "зелено-белых" завершился голом.

Карпаты играли с Прикарпатьем 12 на 11 – редкий конфуз может принести львовянам техническое поражение

Болденков в борьбе с Будковским сбросил мяч на дальнюю штангу, где Янаков в падении открыл счет. Шла всего 14 минута. А на 30-й Карпаты еще и в меньшинстве остались – Лень получил вторую желтую и завершил поединок. До перерыва подопечные Тлумака несколько раз побеспокоили Олега Кудрика, но по-настоящему кипер Полесья в игру так и не вступал.

Второй тайм Карпаты начали гораздо лучше и быстро отыгрались. Рябов классным пасом отдал на ход Кожанову, Денис не сумел переиграть Кудрика, но Тарануха на добивании сравнял счет! Рефери зафиксировал офсайд, но после подсказки VAR изменил решение. 1:1.

Равный счет держался в считанные минуты. Морозко со штрафного точно пробил в ближний угол и снова вывел Полесья вперед. Львовяне могли молниеносно отыграться, однако Дуць попал в перекладину. Был шанс и у Полесья – Лёпка и стойка помешали житомирянам увеличить преимущество в счете. В итоге, счет 1:2 стал окончательным. Полесье снова обыграло Карпаты и оторвалось от львовян на 12 очков. Подопечные Тлумака теперь опережают Эпицентр всего на 1 балл.

В других матчах воскресенья Эпицентр уверенно победил Прикарпатье, а Скорук с таким же счетом 2:0 одолел Полтаву. Кремень и Нива устроили разгромы. Убедительнее всех выступил ЛНЗ, разбивший Горняк-Спорт со счетом 5:0 и хет-триком Тищенко. Свой герой нашелся и в составе Кремня – Галата тоже забил три гола.