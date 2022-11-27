Перша ліга, 15 тур

Карпати Львів – Полісся – 1:2

Голи: Тарануха, 48 – Янаков, 14, Морозко, 56

Вилучення: Лень, 30 (Карпати)

Буковина – Нива Тернопіль – 0:3

Голи: Козак, 4, 85, Проців, 90+3

Нереалізований пенальті: Різник, 45 (Нива)

Епіцентр – Прикарпаття – 2:0

Голи: Буряк, 42, Гірний, 88 (пен)

ЛНЗ – Гірник-Спорт – 5:0

Голи: Тищенко, 32, 81, 88, Долінський, 45, Сторчоус, 78 (пен)

Скорук – Полтава – 2:0

Голи: Перебора, 45+5, Шмигельський, 69

Вилучення: Коваленко, 76 (Полтава)

Кремінь – Чернігів – 3:0

Голи: Галата, 52, 56, 88

Центральним поєдинком, безумовно, був матч у Львові, де місцеві Карпати приймали Полісся. У першому колі "леви" поступилися житомирянам 0:2 і відставали від команди Калітвінцева на 9 очок. Саме Полісся створило перший момент вже на другій хвилині, але кіпер і захисника Карпат зуміли відбитися. Льопка знову врятував Карпати після виходу майже віч-на-віч, але третій момент біля воріт "зелено-білих" завершився голом.

Карпати грали з Прикарпаттям 12 на 11 – рідкісний конфуз може принести львів'янам технічну поразку

Болденков у боротьбі з Будківським скинув м'яч на дальню стійку, де Янаков у падінні відкрив рахунок. Йшла лише 14 хвилина. А на 30-й Карпати ще й у меншості залишилися – Лень отримав другу жовту і завершив поєдинок. До перерви підопічні Тлумака лічені рази потурбували Олега Кудрика, але по-справжньому кіпер Полісся у гру так і не вступав.

Другий тайм Карпати розпочали значно краще і швидко відігралися. Рябов класним пасом віддав на хід Кожанову, Денис не зумів переграти Кудрика, але Тарануха на добиванні зрівняв рахунок! Рефері зафіксував офсайд, але після підказки VAR змінив рішення. 1:1.

Рівний рахунок тримався лічені хвилини. Морозко зі штрафного влучно пробив у ближній кут і знову вивів Полісся вперед. Львів'яни могли блискавично відігратися, однак Дуць влучив у поперечину. Був шанс і у Полісся – Льопка і стійка завадили житомирянам збільшити перевагу в рахунку. Зрештою, рахунок 1:2 став остаточним. Полісся знову обіграло Карпати і відірвалося від львів'ян на 12 очок. Підопічні Тлумака тепер випереджають Епіцентр лише на 1 бал.

В інших матчах неділі Епіцентр впевнено переміг Прикарпаття, а Скорук з таким же рахунком 2:0 здолав Полтаву. Кремінь і Нива влаштували розгроми. Найпереконливіше виступив ЛНЗ, який розбив Гірник-Спорт із рахунком 5:0 та хет-триком Тищенка. Свій герой знайшовся і у складі Кременя – Галата теж забив три голи.