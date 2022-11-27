Карпати знову програли Поліссю і безнадійно відстали від лідера – всі результати Першої ліги
У неділю, 27 листопада, зіграли 6 поєдинків чемпіонату України серед команд Першої ліги. Рахунок і огляд матчів читайте у цій новині на "Футбол 24".
Перша ліга, 15 тур
Карпати Львів – Полісся – 1:2
Голи: Тарануха, 48 – Янаков, 14, Морозко, 56
Вилучення: Лень, 30 (Карпати)
Буковина – Нива Тернопіль – 0:3
Голи: Козак, 4, 85, Проців, 90+3
Нереалізований пенальті: Різник, 45 (Нива)
Епіцентр – Прикарпаття – 2:0
Голи: Буряк, 42, Гірний, 88 (пен)
ЛНЗ – Гірник-Спорт – 5:0
Голи: Тищенко, 32, 81, 88, Долінський, 45, Сторчоус, 78 (пен)
Скорук – Полтава – 2:0
Голи: Перебора, 45+5, Шмигельський, 69
Вилучення: Коваленко, 76 (Полтава)
Кремінь – Чернігів – 3:0
Голи: Галата, 52, 56, 88
Центральним поєдинком, безумовно, був матч у Львові, де місцеві Карпати приймали Полісся. У першому колі "леви" поступилися житомирянам 0:2 і відставали від команди Калітвінцева на 9 очок. Саме Полісся створило перший момент вже на другій хвилині, але кіпер і захисника Карпат зуміли відбитися. Льопка знову врятував Карпати після виходу майже віч-на-віч, але третій момент біля воріт "зелено-білих" завершився голом.
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Болденков у боротьбі з Будківським скинув м'яч на дальню стійку, де Янаков у падінні відкрив рахунок. Йшла лише 14 хвилина. А на 30-й Карпати ще й у меншості залишилися – Лень отримав другу жовту і завершив поєдинок. До перерви підопічні Тлумака лічені рази потурбували Олега Кудрика, але по-справжньому кіпер Полісся у гру так і не вступав.
Другий тайм Карпати розпочали значно краще і швидко відігралися. Рябов класним пасом віддав на хід Кожанову, Денис не зумів переграти Кудрика, але Тарануха на добиванні зрівняв рахунок! Рефері зафіксував офсайд, але після підказки VAR змінив рішення. 1:1.
Рівний рахунок тримався лічені хвилини. Морозко зі штрафного влучно пробив у ближній кут і знову вивів Полісся вперед. Львів'яни могли блискавично відігратися, однак Дуць влучив у поперечину. Був шанс і у Полісся – Льопка і стійка завадили житомирянам збільшити перевагу в рахунку. Зрештою, рахунок 1:2 став остаточним. Полісся знову обіграло Карпати і відірвалося від львів'ян на 12 очок. Підопічні Тлумака тепер випереджають Епіцентр лише на 1 бал.
В інших матчах неділі Епіцентр впевнено переміг Прикарпаття, а Скорук з таким же рахунком 2:0 здолав Полтаву. Кремінь і Нива влаштували розгроми. Найпереконливіше виступив ЛНЗ, який розбив Гірник-Спорт із рахунком 5:0 та хет-триком Тищенка. Свій герой знайшовся і у складі Кременя – Галата теж забив три голи.