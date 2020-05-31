Карпаты проводили тесты на COVID-19 в неаккредитированной лаборатории

Львовские Карпаты проводили тестирование на коронавирус в клинике, которая не имеет соответствующей аккредитации.

Тесты на коронавирус, который обнаружили у трех игроков львовских Карпат и персонала клуба, проводились в неаккредитированной лаборатории. Об этом "Футбол 24" стало известно из информированных источников.

Смалийчук резко прокомментировал скандал вокруг матча с Мариуполем

Соответственно, решение об отмене матча 24-го тура УПЛ Карпаты – Мариуполь могло быть принято на основании неофициальных данных. Дирекция Лиги будет принимать решение о судьбе матча после того, как будут известны результы повторного тестирования.

Напомним, накануне несколько игроков "зелено-белых" сдали положительный тест на коронавирус, после чего Карпаты ушли на самоизоляцию.

"Про звільнення Чижевського дізнався з Instagram, Санжара мені також шкода": прощальне інтерв'ю екс-легіонера Карпат