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Карпаты проводили тесты на COVID-19 в неаккредитированной лаборатории

13:41 30 Читати українською
Карпаты проводили тесты на COVID-19 в неаккредитированной лаборатории
ФК Карпаты

Львовские Карпаты проводили тестирование на коронавирус в клинике, которая не имеет соответствующей аккредитации.

 

Тесты на коронавирус, который обнаружили у трех игроков львовских Карпат и персонала клуба, проводились в неаккредитированной лаборатории. Об этом "Футбол 24" стало известно из информированных источников.

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Соответственно, решение об отмене матча 24-го тура УПЛ Карпаты – Мариуполь могло быть принято на основании неофициальных данных. Дирекция Лиги будет принимать решение о судьбе матча после того, как будут известны результы повторного тестирования.

Напомним, накануне несколько игроков "зелено-белых" сдали положительный тест на коронавирус, после чего Карпаты ушли на самоизоляцию.

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Источник: Футбол 24
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коронавирус Карпаты - Мариуполь Карпаты Карпаты
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