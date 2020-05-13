Карпаты проведут тестирование игроков на коронавирус несмотря на финансовые трудности

Наставник Карпат Роман Санжар сообщил, что "зелено-белые" нашли средства для проведения тестирования на COVID-19.

"Все ребята тренируются по домам, ведь во Львове продлили карантин. Поэтому мы пока не собрались. Игроки продолжают заниматься по индивидуальным программам.

Карпаты не могут возобновить тренировки – Санжар рассказал о ситуации во Львове

15 мая у нас запланирован сбор. Команда пройдет тесты. Если все будет нормально, то начнем включаться в процесс. Ранее Ящишин (исполнительный директор Карпат – прим.) сказал, что в команде нет денег на тестирование, но информация изменилась. Тестирование пройдут футболисты и тренерский штаб", – сказал Санжар в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, с 12 мая клубам украинской Премьер-лиги разрешено возобновить тренировки. Часть команд уже прошла тестирование и приступила к работе с мячом на поле. Карпаты после 24 туров занимают последнюю строчку турнирной таблицы, набрав 14 очков.

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