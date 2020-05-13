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Карпати проведуть тестування гравців на коронавірус попри фінансові труднощі

17:46 95 Читать на русском
Карпати проведуть тестування гравців на коронавірус попри фінансові труднощі
Карпати / ФК Карпати

Наставник Карпат Роман Санжар повідомив, що "зелено-білі" знайшли кошти для проведення тестування на COVID-19.

"Всі хлопці тренуються по домівках, адже у Львові продовжили карантин. Тому ми поки не зібрались. Гравці продовжують займатися за індивідуальними програмами.

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На 15 травня у нас запланований збір. Команда пройде тести. Якщо все буде нормально, то почнемо включатися в процес. Раніше Ящишин (виконавчий директор Карпат – прим.) сказав, що в команді немає грошей на тестування, але інформація змінилася. Тестування пройдуть футболісти і тренерський штаб", – сказав Санжар у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, з 12 травня клубам української Прем'єр-ліги дозволено відновити тренування. Частина команд вже пройшла тестування і приступила до роботи з м'ячем на полі. Карпати після 24 турів посідають останню сходинку турнірної таблиці, набравши 14 очок.

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Теги
коронавірус Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар Ростислав Ящишин
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