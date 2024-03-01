Львовский клуб тоже сможет рассчитывать на поддержку болельщиков в весенней части сезона.

Карпаты договорились о проведении контрольного матча с Шахтером 16 марта, сообщает Sport.ua. Игра состоится без игроков национальных сборных, которые отправятся в расположения своих команд. Поединок состоится в 14:00 на Арене Львов или загородной базе Карпат (в зависимости от погодных условий).

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Также получила развитие ситуация с разрешением проводить матчи Первой лиги "чемпионской" группы со зрителями. Карпаты работают над тем, чтобы получить согласие на допуск болельщиков на трибуны. Сейчас речь идет о минимум 500 зрителей, которым будет гарантирована безопасность.

К слову, первый официальный матч Карпат в 2024 году состоится 23 марта против Полтавы – игра пройдет во Львове.

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