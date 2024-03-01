Львівський клуб теж зможе розраховувати на підтримку вболівальників у весняній частині сезону.

Карпати домовились щодо проведення контрольного матчу із Шахтарем 16 березня, повідомляє Sport.ua. Гра відбудеться без гравців національних збірних, які вирушать до розташувань своїх команд. Поєдинок відбудеться о 14:00 на Арені Львів або заміській базі Карпат (залежно від погодних умов).

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Також отримала розвиток ситуація із дозволом проводити матчі Першої ліги "чемпіонської" групи з глядачами. Карпати працюють над тим, аби отримати згоду на допуск уболівальників на трибуни. Наразі йдеться про мінімум 500 глядачів, яким буде гарантована безпека.

До слова, перший офіційний матч Карпат у 2024 році відбудеться 23 березня проти Полтави – гра пройде у Львові.

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