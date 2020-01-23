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Карпаты просматривают двух игроков – один из них уже выступал за "зелено-белых"

14:20 13 Читати українською
Карпаты просматривают двух игроков – один из них уже выступал за "зелено-белых"
Гегам Кадимян / фото из открытых источников

Львовские Карпаты продолжают формирование команды на вторую часть сезона, в которой перед ними стоит задача сохранить прописку в УПЛ.

На просмотре в Карпатах находятся хавбек Геннадий Пасич и форвард Гегам Кадимян, информирует Футбол NEWS. Оба игрока выступали под руководством Романа Санжара в Олимпике.

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Отметим, что в первой части сезона Пасич сыграл 9 матчей за Олимпик, в которых отметился одной результативной передачей. Что касается Кадимяна, то армянский форвард выступал на родине за Алашкерт – он сыграл 5 матчей и забил 1 гол. Он уже выступал за львовскую команду с 2016 по 2017 год.

Напомним, что сейчас Карпаты занимают 12 место в УПЛ. Свой первый официальный матч в 2020 году "зелено-белые" сыграют 22 февраля против СК Днепр-1.

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