Карпати переглядають двох гравців – один із них вже виступав за "зелено-білих"

Львівські Карпати продовжують формування команди на другу частину сезону, у якій перед ними стоїть завдання зберегти прописку в УПЛ.

На перегляді у Карпатах перебувають хавбек Геннадій Пасіч та форвард Гегам Кадимян, інформує Футбол NEWS. Обидва гравці виступали під керівництвом Романа Санжара в Олімпіку.

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Зазначимо, що в першій частині сезону Пасіч зіграв 9 матчів за Олімпік, у яких відзначився однією результативною передачею. Щодо Кадимяна, то вірменський форвард виступав на батьківщині за Алашкерт – він зіграв 5 матчів і забив 1 гол. Він вже виступав за львівську команду з 2016 по 2017 рік.

Нагадаємо, що наразі Карпати посідають 12 місце в УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році "зелено-білі" зіграють 22 лютого проти СК Дніпро-1.

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