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Ди Франко: Карпаты выплатили мне весь долг

19:02 148 Читати українською
Ди Франко: Карпаты выплатили мне весь долг
Франциско Ди Франко / фото ФК Карпаты

Новичок СК Днепр-1 Франциско Ди Франко сообщил, что львовские Карпаты полностью рассчитались с ним.

"СК Днепр-1 – хороший клуб. Команда очень сильная, рад, что пришел сюда. Карпаты вернули мне весь долг. Мне нужен новый вызов, поэтому я в СК Днепре-1. Хочу помочь команде занять высокие места в чемпионате", – поделился ди Франко в комментарии Футбол NEWS.

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Добавим, что Карпаты переживают серьезный кризис: игроки несколько месяцев не получают заработной платы, в связи с чем объявили бойкот руководству: футболисты отказываются тренироваться до погашения клубом задолженности перед ними.

Напомним, что вчера Карпаты объявили об уходе Александра Кучера, Алексея Ковтуна, Сергея Вакуленко и Назара Вербного, которые стали свободными агентами. Также "зелено-белые" продали Алексея Гуцуляка в Десну.

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Карпаты Карпаты СК Днепр-1 СК Днепр-1 Франциско Ди Франко Франциско Ди Франко
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