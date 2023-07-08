В кампании 2022/23 львовяне не смогли пробиться в УПЛ. Руководство Карпат делает все, чтобы их команда сезон 2023/24 провела лучше. "Зелено-белые" не только активно работают над усилением состава, но и пытаются не потерять лидеров в летнее трансферное окно.

Карпаты объявили о летних новичках – сразу 16 игроков усилили состав львовян

Как сообщает официальный сайт клуба, сразу шесть игроков продлили свои соглашения с Карпатами. Новые контракты получили полузащитник Амбросий Чачуа и полузащитник Денис Кожанов, а также голкипер Александр Ильющенков, защитник Тарас Сакив и хавбеки Артур Рябов и Денис Галенков. Подробности соглашений с игроками львовяне не сообщили.

Напомним, что раньше Карпаты объявили о подписании 16 новых футболистов, которые усилят команду Мирона Маркевича. Старт Первой лиги запланирован на 28 июля. Львовяне в первом туре сыграют против Хуста.

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