В кампанії 2022/23 львів'яни не змогли пробитися в УПЛ. Керівництво Карпат робить все, щоб їхня команда сезон 2023/24 провела краще. "Зелено-білі" не тільки активно працюють над посиленням складу, а й намагаються не втратити лідерів у літнє трансферне вікно.

Карпати оголосили про літніх новачків – одразу 16 гравців посилили склад львів'ян

Як повідомляє офіційний сайт клубу, одразу шість гравців продовжили свої угоди з Карпатами. Нові контракти отримали півзахисник Амбросій Чачуа та півзахисник Денис Кожанов, а також голкіпер Олександр Ільющенков, захисник Тарас Саків та хавбеки Артур Рябов і Денис Галенков. Подробиць угод з гравцями львів'яни не повідомили.

Нагадаємо, що раніше Карпати оголосили про підписання 16 нових футболістів, які підсилять команду Мирона Маркевича. Старт Першої ліги заплановано на 28 липня. Львів'яни у першому турі зіграють проти Хуста.

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