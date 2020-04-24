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Павелко настроен на сотрудничество с новым главой УПЛ

14:57 9 Читати українською
Павелко настроен на сотрудничество с новым главой УПЛ
Андрей Павелко / UA-Футбол

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился мыслями относительно предстоящих выборов главы Премьер-лиги.

"Обращение кандидата с тем, чтобы продлить сроки заявки в связи с переносом выборов – демократический шаг. Думаю, в таком случае, никто не сможет сказать, что сами выборы были недемократическими, неоткрытыми или кулуарным.

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Я хотел бы, чтобы выборы были максимально открытыми. Если будет несколько кандидатов, хочется, чтобы они соревновались в видении развития футбола, а не в каких-то грязных технологиях. Это хорошая возможность для клубов выбрать достойного руководителя, который будет представлять их интересы.

Надеюсь, наконец, украинская Премьер-лига сможет выполнить свою главную функцию. Она создавалась для того, чтобы у клубов был свой представитель, свои возможности для продвижения коммерческих и маркетинговых интересов, чтобы клубы начали зарабатывать.

Верю, что эти выборы дадут нам возможность гордиться успехами Премьер-Лиги. Мы готовы поддерживать любое решение клубов и ту идею, которая будет предложена. Мы готовы сделать все, чтобы эти выборы стали эффективными для самой сути и философии лиги", – заявил функционер в эфире телеканала "Футбол 1".

Отметим, что выборы президента УПЛ состоятся 25 мая. Пока единственный зарегистрированный кандидат – председатель Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко.

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