toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЛИТВА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Карпаты поспособствовали моему вызову в сборную, – легионер "львов" Бойчук

11:47 44 Читати українською
Карпаты поспособствовали моему вызову в сборную, – легионер "львов" Бойчук
Александру Бойчук (слева) / Сайт Карпат

Нападающий львовских Карпат Александру Бойчук поделился мнением относительно своего прогресса после перехода в УПЛ.

"Конечно, это большой шаг в моей карьере, ведь украинский чемпионат – очень сильный, поэтому считаю, что именно переезд во Львов поспособствовал моему вызову в сборную Молдовы. Я чувствую большую гордость, когда выхожу на поле в футболке своей сборной.

Карпаты готовы объединиться с Рухом и Львовом и планируют реконструкцию стадиона Украины – революционный проект "львов"

Также счастлив, что имею возможность представлять свою страну на международном уровне, ведь есть шанс себя проявить и защитить честь своего государства.

Я очень много работаю с максимальной самоотдачей. Нужно только забить свой первый мяч в зелено-белой футболке. Большие цели требуют серьезных усилий, жертв и терпения", – сказал Бойчук в комментарии официальному сайту Карпат.

Напомним, сборная Молдовы пригласила 22-летнего форварда на поединки отбора Евро-2020 против Андорры (11 октября) и Албании (14 октября).

Твіттеріада. Кандидат у збірну України піддався чарам гарячої аргентинки, або Чи думав Луческу про Динамо та Карпати

blog_ava
Главный врач сборной Украины оценил тяжесть повреждения Миколенко
09:17
393
Теги
Евро-2020 Карпаты Карпаты Молдова Молдова Александру Бойчук Александру Бойчук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
20
мин
Германия
21:45
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук