Карпаты поспособствовали моему вызову в сборную, – легионер "львов" Бойчук

Нападающий львовских Карпат Александру Бойчук поделился мнением относительно своего прогресса после перехода в УПЛ.

"Конечно, это большой шаг в моей карьере, ведь украинский чемпионат – очень сильный, поэтому считаю, что именно переезд во Львов поспособствовал моему вызову в сборную Молдовы. Я чувствую большую гордость, когда выхожу на поле в футболке своей сборной.

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Также счастлив, что имею возможность представлять свою страну на международном уровне, ведь есть шанс себя проявить и защитить честь своего государства.

Я очень много работаю с максимальной самоотдачей. Нужно только забить свой первый мяч в зелено-белой футболке. Большие цели требуют серьезных усилий, жертв и терпения", – сказал Бойчук в комментарии официальному сайту Карпат.

Напомним, сборная Молдовы пригласила 22-летнего форварда на поединки отбора Евро-2020 против Андорры (11 октября) и Албании (14 октября).

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