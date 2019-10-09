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Карпати посприяли моєму виклику в збірну, – легіонер "левів" Бойчук

11:47 505 Читать на русском
Карпати посприяли моєму виклику в збірну, – легіонер "левів" Бойчук
Александру Бойчук (зліва) / Сайт Карпат

Нападник львівських Карпат Александру Бойчук поділився думкою щодо свого прогресу після переходу в УПЛ.

"Звичайно, це великий крок у моїй кар'єрі, адже український чемпіонат – дуже сильний, тому вважаю, що саме переїзд до Львова посприяв моєму виклику до збірної Молдови. Я відчуваю велику гордість, коли виходжу на поле у ​​футболці своєї збірної.

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Також щасливий, що маю можливість представляти свою країну на міжнародному рівні, адже є шанс себе проявити і захистити честь своєї держави.

Я дуже багато працюю з максимальною самовіддачею. Потрібно тільки забити свій перший м'яч в зелено-білій футболці. Великі цілі вимагають серйозних зусиль, жертв і терпіння", – сказав Бойчук в коментарі офіційному сайту Карпат.

Нагадаємо, збірна Молдови запросила 22-річного форварда на поєдинки відбору Євро-2020 проти Андорри (11 жовтня) та Албанії (14 жовтня).

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Теги
Євро-2020 Карпати Карпати Молдова Молдова Александру Бойчук Александру Бойчук
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