Карпати попрощалися з Кльоцом

Капітан "левів" Дмитро Кльоц відтепер не є гравцем Карпат. Про це львівський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

"У моїх жилах тече зелено-біла кров і я буду щасливим, якщо зможу повернутися в Карпати одного дня. Я дійсно відчував, що маю дві сім’ї і безмежно вдячний усім, кого зустрічав на своєму карпатівському шляху.

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Де б я не був і в якій команді не виступав би, мені бракуватиме львівських вболівальників. Дякую за підтримку, критику і любов. Я завжди їх цінуватиму", – сказав Кльоц.

Вихованець "зелено-білих" нещодавно подолав позначку у 100 проведених матчів у футболці "левів". Дебютував за львів'ян у березні 2015 року у матчі проти донецького Металурга. В сезоні 2019/20 Дмитро Кльоц провів 22 поєдинки в УПЛ.

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