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Карпаты изменили дату выхода из отпуска – Смалийчук назначил встречу с тренерским штабом

17:57 - Читати українською
Карпаты изменили дату выхода из отпуска – Смалийчук назначил встречу с тренерским штабом
Роман Санжар / фото: ФК Карпаты

Львовские Карпаты, несмотря на исключение команды из УПЛ, планируют возобновить тренировочный процесс.

"Львы" вернутся из вынужденного отпуска не 27, а 29 июля. Тогда же должна пройти личная встреча одного из совладельцев Карпат Олега Смалийчука с тренерским штабом во главе с Романом Санжаром, утверждает Meta-ratings.

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Источник отмечает, что ясности, в какой лиге будут выступать львовяне в новом сезоне и когда будут ликвидированы серьезные задолженности по зарплатам, нет. В любом случае из-за трансферного бана Карпаты смогут рассчитывать только на тех исполнителей, которые уже находятся на контракте.

Напомним, что 9 июля КДК УАФ рассмотрел дело по заявлению УПЛ относительно неявки ФК Карпаты (Львов) на матч 24-го тура против Мариуполя, а также матч 29-го тура против все того же Мариуполя. Львовский клуб был исключен из УПЛ.

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Теги
Роман Роман Санжар Межсезонные сборы Олег Смалийчук Карпаты Карпаты
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