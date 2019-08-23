toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Карпати отримали трансферний бан від ФІФА, – журналіст

21:07 900 Читать на русском
Карпати отримали трансферний бан від ФІФА, – журналіст
Ростислав Ящишин / ФК Карпати

Львів'ян і досі переслідують проблеми за давні борги перед колишніми гравцями та їхніми клубами.

ФІФА заборонила Карпатам займатися трансферною діяльністю, інформує журналіст Кирило Крижановський у своєму Telegram-каналі.

Карпати оголосили про відхід Прце – хорват провів у команді всього два місяці і не зіграв жодного матчу

За даними джерела, причиною такого рішення стала заборгованість українського клубу перед Атлетіко Метрополітано, у якого Карпати в 2011 році придбали бразильця Еріка де Олівейру. "Леви" вже мали чимало неприємностей через історію з цим гравцем, і нібито проблема з боргами за його перехід була вирішена. Очікується, що наступного тижня ФІФА надішле в УАФ лист з підтвердженням оплати боргу і трансферний бан все ж скасують.

Нагадаємо, Ерік виступав за Карпати в сезоні-2011/12. Після розриву контракту з клубом львів'яни збиралися покарати футболіста, але в підсумку програли справу в усіх інстанціях, включно зі Спортивним арбітражним судом в Лозанні.

Карпати втратили свою ідентичність: чому трансферна кампанія "зелено-білих" не вписується у логіку

blog_ava
Калініченко: Не здивуюся, якщо побачу Ракицького у футболці збірної України, але буду при цьому засмучений
00:15
3141
Теги
Карпати Карпати ФІФА Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
49
хв
Леванте
23:00
Вільяреал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук