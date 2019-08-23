Карпати отримали трансферний бан від ФІФА, – журналіст

Львів'ян і досі переслідують проблеми за давні борги перед колишніми гравцями та їхніми клубами.

ФІФА заборонила Карпатам займатися трансферною діяльністю, інформує журналіст Кирило Крижановський у своєму Telegram-каналі.

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За даними джерела, причиною такого рішення стала заборгованість українського клубу перед Атлетіко Метрополітано, у якого Карпати в 2011 році придбали бразильця Еріка де Олівейру. "Леви" вже мали чимало неприємностей через історію з цим гравцем, і нібито проблема з боргами за його перехід була вирішена. Очікується, що наступного тижня ФІФА надішле в УАФ лист з підтвердженням оплати боргу і трансферний бан все ж скасують.

Нагадаємо, Ерік виступав за Карпати в сезоні-2011/12. Після розриву контракту з клубом львів'яни збиралися покарати футболіста, але в підсумку програли справу в усіх інстанціях, включно зі Спортивним арбітражним судом в Лозанні.

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