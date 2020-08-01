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Карпаты получат нового директора – им станет известный журналист

19:58 - Читати українською
Карпаты получат нового директора – им станет известный журналист
Сергей Болотников (в центре) / Фото из открытых источников

Ведущий программы ТаТоТаке Сергей Болотников раскрыл некоторые подробности своего будущего сотрудничества с Карпатами.

Журналист написал большую публикацию в Facebook, в которой объяснил причины такого решения, свои функции и первоочередные цели в львовском клубе.

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Болотников станет директором по стратегическому развитию Карпат. Пока неизвестно, где клуб будет играть и в каком виде, но это не влияет на планы руководства. Уже бывший ведущий ТаТоТаке будет отвечать за все идеи, которые помогут уменьшить расходы, увеличить доходы и/или популярность бренда Карпат. Главная цель – вернуть клубу былое величие и единство с болельщиками.

Напомним, "львы" были дисквалифицированы из УПЛ 2019/20 из-за двух неявок на матчи против Мариуполя. Новый сезон команда начнет или во Второй лиге, или в любительском чемпионате.

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