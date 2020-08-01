Карпаты получат нового директора – им станет известный журналист

Журналист написал большую публикацию в Facebook, в которой объяснил причины такого решения, свои функции и первоочередные цели в львовском клубе.

Карпаты сохранят профессиональный статус – Смалийчук озвучил план

Болотников станет директором по стратегическому развитию Карпат. Пока неизвестно, где клуб будет играть и в каком виде, но это не влияет на планы руководства. Уже бывший ведущий ТаТоТаке будет отвечать за все идеи, которые помогут уменьшить расходы, увеличить доходы и/или популярность бренда Карпат. Главная цель – вернуть клубу былое величие и единство с болельщиками.

Напомним, "львы" были дисквалифицированы из УПЛ 2019/20 из-за двух неявок на матчи против Мариуполя. Новый сезон команда начнет или во Второй лиге, или в любительском чемпионате.

Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство