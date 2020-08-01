Карпати отримають нового директора – ним стане відомий журналіст

Журналіст написав велику публікацію у Facebook, в якій пояснив причини такого рішення, свої функції та першочергові цілі у львівському клубі.

Карпати збережуть професіональний статус – Смалійчук озвучив план

Болотніков стане директором зі стратегічного розвитку Карпат. Наразі невідомо, де клуб гратиме і в якому вигляді, але це не впливає на плани керівництва. Вже колишній ведучий ТаТоТаке буде відповідати за усі ідеї, які допоможуть зменшити витрати, збільшити доходи і/або популярність бренду Карпат. Головна ціль – повернути клубу колишню велич і єдність з вболівальниками.

Нагадаємо, "леви" були дискваліфіковані з УПЛ 2019/20 через дві неявки на матчі проти Маріуполя. Новий сезон команда розпочне або в Другій лізі, або в аматорському чемпіонаті.

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