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Карпаты сохранят профессиональный статус – Смалийчук озвучил план

12:22 - Читати українською
Карпаты сохранят профессиональный статус – Смалийчук озвучил план
Олег Смалийчук / ФК Карпаты

Совладелец Карпат Олег Смалийчук приоткрыл завесу таинственности относительно будущего львовского клуба.

В ходе встречи с родителями воспитанников ДЮФШ Карпаты функционер поделился планами на сезон 2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

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Смалийчук заверил, что академия "зелено-белых" продолжит работу. В свою очередь первая команда в новом сезоне возьмет старт во Второй лиге. Карпаты будут базироваться во Львове, а юридически клуб не будет принадлежать ни Петру Дыминскому, ни Игорю Коломойскому. Управлять обновленным клубом станет Совет директоров, который и будет выбирать президента. Сам Смалийчук готов предложить свою кандидатуру на 5 лет.

Что касается турнирных задач, то за 2 года Карпаты должны вернуться в УПЛ. Главным тренером обновленной львовской команды будет Роман Гнатив.

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Теги
Карпаты Карпаты Вторая лига Олег Смалийчук
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