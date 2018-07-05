Карпаты подписали воспитанника Динамо Ковтуна

Алексей Ковтун официально стал футболистом "зелено-белых".

Львовские Карпаты объявили о подписании контракта с 23-летним защитником Алексеем Ковтуном, сообщает официальный сайт "львов".

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Контракт рассчитан сроком на три года.

Предыдущим клубом Ковтуна был белорусский Минск. В Украине защитник играл за молодежную команду Динамо, Металлист и Полтаву.