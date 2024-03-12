"Мы завершили селекционную работу, подписав вчера последних новичков: бразильца Ариэльсона, француза Джареда Хасу и воспитанника прикарпатского футбола Михаила Хромея. Они провели в составе Карпат лишь по несколько тренировок в общей группе, а сейчас важно подтянуть их спортивную форму до уровня остальных одноклубников, в активе которых полноценные этапы подготовки.

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Планирую, что все новобранцы сегодня сыграют по тайму в контрольном матче (против Агронома из Тернопольской области – прим.).

Приход Ариэльсона должен значительно обострить конкуренцию в нападении. Все же, пока что Карпатам тяжело даются голы. "Коньком" Джареда Хасы является не только скорость, но и отличные антропометрические данные. Они пригодятся как в жесткой борьбе на подступах к штрафной площади, так и в верховых дуэлях", – цитирует Мирона Маркевича Sport.ua.

Ариэльсон первую часть сезона 2023/24 провел в Полесье на правах аренды из Крузейро. Джаред Хаса был свободным агентом после ухода из Маккаби Петах-Тиквы, а 20-летний центральный хавбек Михаил Хромей пришел на правах аренды из Шахтера.

Напомним, осеннюю часть сезона Первой лиги Карпаты завершили лидером группы А. Первый матч чемпионата в 2024 году "зелено-белые" сыграют 23 марта против Полтавы.

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