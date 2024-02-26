“Львы” официально объявили о назначении Глеба Корниенко новым шеф-скаутом.

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Специалист будет отвечать за несколько векторов развития клуба. В частности, будет обеспечивать эффективную работу на трансферном рынке для главной команды и заниматься системой скаутинга и аналитики детско-юношеского сектора. Корниенко зарекомендовал себя качественным селекционером в Шахтере, а затем занимал должность шеф-скаута в Днепре-1. Он причастен ко многим звездным трансферам "горняков" – Манор Соломон, Додо, Тете, Винисиус Тобиас, Маркос Антонио и Фернандо.

Напомним, Карпаты в первой половине сезона уверенно выиграли группу А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных. Именно подопечные Мирона Маркевича являются главным претендентом на выход в УПЛ.

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