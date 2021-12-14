Львовские Карпаты начали усиливать состав еще до открытия зимнего трансферного окна.

"Львы" уже договорились о переходах защитника Волыни Ивана Цюпы и хавбека тернопольской Нивы Игоря Семенины, сообщает Footboom.

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Отметим, что контракт Семенины с клубом истекает уже 1 января 2022 года, тогда как соглашение Цюпы с "крестоносцами" рассчитано до лета 2022-го. Условия обоих переходов неизвестны.

К слову, Цюпа отыграл 11 матчей за Волынь в текущем сезоне Первой лиги, забив 1 гол, а Семенина сыграл 18 поединков и отличился 3 забитыми мячами.

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