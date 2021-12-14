Львівські Карпати почали підсилювати склад ще до відкриття зимового трансферного вікна.

"Леви" вже домовились про переходи захисника Волині Івана Цюпи та хавбека тернопільської Ниви Ігоря Семенини, повідомляє Footboom.

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Відзначимо, що контракт Семенини з клубом завершується вже 1 січня 2022 року, тоді як угода Цюпи з луцьким клубом розрахована до літа 2022-го. Умови обох переходів невідомі.

До слова, Цюпа відіграв 11 матчів за Волинь у поточному сезоні Першої ліги, забивши 1 гол, а Семенина зіграв 18 поєдинків та відзначився 3 забитими м'ячами.

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