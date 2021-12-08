Директор Карпат по маркетингу Андрей Билоус рассказал о планах львовского клуба на зимнее трансферное окно и открыл занавес о финансовом состоянии "львов".

"Свежая кровь нужна любой команде, какой бы она ни была. Нужно чтобы команда освежалась. Пока что не могу сказать, с кем конкретно идут переговоры. Могу только сказать, что ориентируемся на качественных игроков.

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Андрей Тлумак знает, в каком бюджете он работает. Конкретные цифры не могу называть, но названные ранее в СМИ зарплаты (50 тысяч грн плюс 10 тысяч бонусами – прим.) близки к правде. Это средняя заработная плата. Думаю, за зимний период мы серьезно усилимся. В том числе игроками Первой лиги и УПЛ. Учредители полностью выполняют свои обязательства, включая финансовые.

Все идет по утвержденному плану. Например, идет строительство базы в селе Бартатов под Львовом. Там уже заливают перекрытия между первым и вторым этажами. Процесс продолжается с небольшим отставанием, но в следующем году летом планируем открытие. Средства на ее строительство уже заложены в бюджет клуба", – отметил Белоус в комментарии Tribuna.

Добавим, что Карпаты лидируют в группе А Второй лиги, имея в активе 48 очков, и опережают Левый берег на 2 пункта.

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