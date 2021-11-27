Карпаты минимально победили Диназ в поединке 20 тура Второй лиги и триумфально завершили 2021 год. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Вторая лига 2021/22

Карпаты – Диназ – 2:0

Голы: Болденков, 52, Кожанов, 79, (пен.)

Удаление: Волошин, 66 (Диназ)

Лидеры группы А Второй лиги – Карпаты и Диназ – завершали игровую программу субботы. Львовяне подходили к матчу в статусе фаворита – "львы" побеждали в 12 подряд поединках в чемпионате. Карпаты имели и личные мотивы перед этим поединком – именно Диназ нанес одно из двух поражений львовского клуба в чемпионате.

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Впрочем, первый тайм показался достаточно неактивным. Диназ пытался держать мяч у собственных ворот и не особо торопился в атаку, а Карпаты не сильно шли прессинг. Во второй половине "львы" более ярко заиграли в атаке (не без помощи ультрас, устроивших файер-шоу, чтобы зажечь команду). И на 52 минуте зрители увидели первый гол: после подачи с углового Болденков с близкого расстояния затолкал мяч в ворота.

Диназ попытался ответить и нанес несколько неприятных ударов, однако игрокам не хватало точности. А на 66 минуте гости остались в меньшинстве – Андрей Волошин получил вторую желтую карточку за фол на фланге. Карпаты воспользовались численным преимуществом и смогло забить второй раз на 79 минуте – Кожанов реализовал пенальти и триумфально завершил 2021 год для львовского клуба.

Таким образом, Карпаты вернулись на первое место, набрав 48 очков (Левый берег второй с 46 пунктами). Диназ с 40 баллами остался четвертым.

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