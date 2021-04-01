Карпаты рассчитывали получить деньги за подготовку молодых игроков во времена выступлений на элитном уровне.

Львовский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с иском против УПЛ, утверждаетTribuna.

Пес стал героем матча Карпат – лохматый нарушитель сорвал угловой и скрылся с места "преступления"

Карпаты имеют претензии по уплате платежей солидарности от УЕФА за воспитание юных игроков в сезоне 2019/20. "Львы" требуют 400 тысяч евро, но УПЛ дает меньшую сумму. Карпатам был предложен платеж как клубу низшего дивизиона, однако руководство львовян настаивает, что в сезоне 2019/20 команда еще выступала в УПЛ, поэтому может рассчитывать на полный объем "награды". Деньги галичан распределили между нынешними представителями элиты.

Напомним, обновленные Карпаты пока идут на последней строчке группы А Второй лиги – в 13 турах "львы" одержали всего 4 очка.

Хорват з українським серцем: голи Шахтарю, подвиг в окупованому Криму, образа на Карпати, його родич – зірковий тренер