Карпати розраховували отримати гроші за підготовку молодих гравців в часи виступів на елітному рівні.

Львівський клуб звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні з позовом проти УПЛ, стверджує Tribuna.

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Карпати мають претензії щодо сплати платежів солідарності від УЄФА за виховання юних гравців у сезоні 2019/20. "Леви" вимагають 400 тисяч євро, але УПЛ дає меншу суму. Карпатам був запропонований платіж як клубу нижчого дивізіону, проте керівництво львів'ян наполягає, що у сезоні 2019/20 команда ще виступала в УПЛ, тому може розраховувати на повний обсяг "нагороди". Гроші галичан розподілили між нинішніми представниками еліти.

Нагадаємо, оновлені Карпати наразі йдуть на останній сходинці групи А Другої ліги – у 13 турах "леви" здобули всього 4 очки.

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