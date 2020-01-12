Карпаты планируют расстаться с Пидкивкой, – СМИ

"Зелено-белые" намерены прекратить сотрудничество со своим вратарем Романом Пидкивкой.

Голкипер покинет львовский клуб этой зимой, информирует Footboom. В первой части текущего розыгрыша УПЛ он сыграл 10 матчей.

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Напомним, Пидкивка дебютировал за Карпаты в сезоне 2013/14. За всю карьеру 24-летний вратарь лишь раз покидал Карпаты – в сезоне 2017/18 он на правах аренды выступал за киевский Арсенал.

К слову, на зимний перерыв в УПЛ львовская команда пошла на последнем месте в турнирной таблице.

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