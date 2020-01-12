Карпати планують попрощатися з Підківкою, – ЗМІ

"Зелено-білі" мають намір припинити співпрацю зі своїм воротарем Романом Підківкою.

Голкіпер покине львівський клуб цієї зими, інформує Footboom. У першій частині поточного розіграшу УПЛ він зіграв 10 матчів.

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Нагадаємо, Підківка дебютував за Карпати у сезоні 2013/14. За всю кар'єру 24-річний воротар лише раз покидав Карпати – у сезоні 2017/18 він на правах оренди виступав за київський Арсенал.

До слова, на зимову перерву в УПЛ львівська команда пішла на останньому місці у турнірній таблиці.

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