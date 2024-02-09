"Щось не щастить Карпатам з латиноамеринськими легіонерами. Ті потенційні новачки, з якими перемовини вже вийшли на фінішну пряму, в останній момент з різних причин відмовлялися їхати до України. Тому окрім бразильця Невеса, який вже захищав кольори Карпат минулої осені, більше футболістів з-за океану в нас не буде.

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Втім, нічого страшного. Нам є ким розпочати весняну частину сезону. Взявши в оренду Едуарда Козіка та Андрія Булезу з Шахтаря, ми загострили конкуренцію в лінії оборони. Ще бажано підсилитися забивним нападником.

Зараз головне якісно провести підготовчий період, бути заточеним на завоювання першого місця. А наші скаути тим часом шукатимуть гравців вже для виступів в УПЛ. Зрештою, я й не приховував, що серйозного поповнення в Карпатах слід очікувати в літнє трансферне вікно", – поділився Маркевич у коментарі Sport.ua.

До слова, про оренду Козіка із Шахтаря клуби офіційно ще не повідомляли. Слід додати, що "леви" вважаються беззаперечним фаворитом на підвищення у класі – на зимову паузу "зелено-білі" пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих. У весняній частині львів'яни зіграють у Чемпіонській групі – перший матч вони проведуть 23 березня 2024 року проти Полтави.

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