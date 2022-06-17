"У нас в клубе все нормально, слава Богу. Нашим руководителям нужен футбол. Карпаты – это бренд. Ждем, когда будет конкретика относительно ПФЛ.

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Пока я ничего не знаю о формате нового чемпионата. Будет ли чемпионат объединенным или отдельно будут Вторая и Первая лиги. Ясности пока нет. Все вопросы к руководителям организаций.

Команда тренируется. Мы играем много благотворительных матчей в нашей области. Нас всюду приглашают. Последний матч мы ездили играть в Калуш, в Ивано-Франковской области.

Пытаемся помочь армии. Деньги, которые мы собираем, перечисляем на нужды. Мы работаем до 25 июня, затем распускаем команду. Собираться планируем 10 июля", – сказал Тлумак в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, по итогам прошлого сезона (который не был доигран из-за начала полномасштабной войны) Карпаты заняли в турнирной таблице группы А Второй лиги первую строчку.

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