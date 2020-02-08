Карпати здобули вольову перемогу, Колос вперше поступився на зимових зборах: спаринги клубів УПЛ

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону. У контрольних матчах 8 лютого серед представників УПЛ поступився лише Колос.

Товариські матчі

Колос – Спартак Трнава – 1:2

Гол: Вільх'яльмссон, 60

Олімпік – Расінг – 3:0

Голи: Лебеденко, 29, Чогадзе, 60, Шахаб, 79

Карпати – Металург Бекабад – 2:1

Голи: Кльоц, 45, Козак, 70 – Абдулхак, 13

Шахтар – Олімпія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Колос поступився словацькому Спартаку з Трнави. Відзначимо, що це перша поразка команди Руслана Костишина в 2020 році. Раніше команда з Ковалівки здобула чотири перемоги, ще два матчі завершилися внічию.

Олімпік розгромив люксембурзький Расінг, один із голів забив Орест Лебеденко, який приєднався до донецького клубу на правах оренди з іспанського Луго.

Львівські Карпати провели четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Туреччині. Команда Романа Санжара здобула вольову перемогу над узбецьким Металургом з Бекабада.

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