Карпаты обыграли минское Динамо

Львовские Карпаты в контрольном матче сумели обыграть Динамо из Минска.

Карпаты – Динамо Минск – 2:1

Голы: Швед, 16 (пен.), Дебелко, 47 – Зубович, 90 (пен.)

Карпаты близки к подписанию француза Йода, – журналист

Карпаты: Кучинский, Мегремич, Гуйе, Сандохадзе, Слива, Хонгла, Кльоц, Мякушко, Ди Франко, Швед, Дебелко.

"Львам" удалось активно начать матч и быстро выйти вперед. Минские футболисты сфолили против Шведа, который наказал соперника точным ударом с пенальти.

На старте второго тайма Дебелко удвоил преимущество львовян. В конце встречи право на пенальти получили уже динамовцы – Зубович уверенно переиграл голкипера.