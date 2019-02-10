Карпати близькі до підписання француза Йода, – журналіст

Львівські Карпати незабаром можуть підписати контракт із півзахисником Карімом Йода.

"Леви" близькі до підписання 30-річного хавбека. Про це журналіст Кирило Крижановський написав у своєму твіттері.

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Йода є вихованцем швейцарського Серветта. Також він виступав за Сьйон, румунську Астру, іспанські Хетафе, Альмерію та Реус Депортіу, нещодавно дискваліфікований із професійних турнірів на 3 роки.

Наразі Карім Йода перебуває у статусі вільного агента. Взимку Карпати підписали захисника Хонгла, який теж грав в Іспанії.