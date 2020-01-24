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Карпати оголосили про відхід Грися

24 січня 22:45 484 Читать на русском
Карпати оголосили про відхід Грися
Максим Грисьо / Сайт Карпат

Нападник Максим Грисьо став черговим гравцем, який покинув Карпати у зимове трансферне вікно.

Угода припинена за обопільною згодою сторін, інформує офіційний Instagram Карпат.

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Грисьо дебютував за основу Карпат у липні 2016 року, всього у його активі 2 голи у 28 матчах УПЛ за "левів". Поточний сезон склався для 23-річного форварда вкрай невдало. Він не зіграв жодної хвилини за головну команду клубу, обмежившись виступами у складі дубля.

Нагадаємо, у січні склад Карпат покинули Вакуленко, Ковтун, Кучер, Вербний, Гуцуляк, Ді Франко, Понде та Підківка.

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