Карпати на своїй офіційній сторінці у Facebook оголосили про оренду хавбека Юрія Тлумака з Зорі.

Карпати підписали братів-близнюків – обох зі скандалом відрахували з попереднього клубу

"У мене дуже позитивні враження, я щасливий, тому що повернувся у рідне місто. Грати за такий клуб – це серйозний виклик, адже Карпати – це команда, у якій я виріс. Тут чудова атмосфера і хороший колектив. Хлопці мене зустріли добре, жодних проблем не виникло. Я гратиму під керівництвом свого батька і це додаткова відповідальність, оскільки я не можу його підвести. Карпати – це більше, ніж клуб! Захищати зелено-білі кольори – велика честь для мене", – зазначив Тлумак у коментарі прес-службі "левів".

Півзахисник є вихованцем львівського клубу, а також перебував у системі київського Динамо, з якого остаточно пішов у січні 2022 року. Минулий сезон Юрій починав у Чорноморці, де за 15 поєдинків відзначився 1 голом.

Зоря впевнено перемогла Універсітатю в кваліфікації Ліги конференцій – луганці провели перший за 9 місяців матч